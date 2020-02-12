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НОВОСТИ

Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны

18:17 12.02.2020 Источник: НГ-Online

Заявления турецких представителей о якобы «нападении российских военных на мирных жителей» в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности, - сообщает Минобороны России.

Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений. Реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Хурас ад-Динк».

Поводом же наблюдаемого резкого обострения обстановки стали многократно зафиксированные российскими и турецкими военнослужащими на наблюдательных постах в зоне деэскалации, скоординированные атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям сирийских правительственных войск.

Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск «живым щитом», сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск.

Тем не менее, сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.

В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском. Благодаря этому восстановление мирной жизни в Сирии значительно ускорит свой темп.

Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована.

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