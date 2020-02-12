0
0
0
НОВОСТИ

ВОЗ продлила режим ЧС в Конго из-за вспышки лихорадки Эбола

21:50 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с июля прошлого года международный режим чрезвычайной ситуации для вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

"Согласно рекомендации комитета, вспышка Эболы в ДРК должна оставаться чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что на востоке ДРК снизилось число случаев заболевания лихорадкой Эбола, однако "сохраняется потенциал для гораздо более широкой эпидемии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 12.02.2020
Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
0
60
19:40 12.02.2020
В Подмосковье сортируют мусор активнее других регионов РФ
0
187
19:35 12.02.2020
Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
0
245
19:11 12.02.2020
Reuters и Facebook будут вместе выявлять недостоверные новости в соцсетях
0
213
18:35 12.02.2020
"Радио Свобода" попала в список СМИ-иноагентов
0
258
18:17 12.02.2020
Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
0
283
17:40 12.02.2020
Жители Нефтеюганска из страха перед коронавирусом заставили китайцев покинуть жилье - СМИ
0
325
17:12 12.02.2020
Путин предложил поправки в Конституцию после отказа Лукашенко создавать единое государство - Bloomberg
0
416
17:00 12.02.2020
Крым не может быть объектом какого-либо "размена" - Песков
0
383
16:32 12.02.2020
В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
0
397

Возврат к списку