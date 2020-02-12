ВОЗ продлила режим ЧС в Конго из-за вспышки лихорадки Эбола

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с июля прошлого года международный режим чрезвычайной ситуации для вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

"Согласно рекомендации комитета, вспышка Эболы в ДРК должна оставаться чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что на востоке ДРК снизилось число случаев заболевания лихорадкой Эбола, однако "сохраняется потенциал для гораздо более широкой эпидемии".