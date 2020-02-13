В России хотят запретить шуметь в дневное время

10:00 Источник: Известия

В Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время. Соответствующее предложение комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время направит в Минюст. В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

В Минюсте «Известиям» сообщили, что знают о предлагаемой поправке и уже работают над ней. Известия