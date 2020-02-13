Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии

11:05 Источник: Интерфакс

Внук первого президента Казахстана, елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева - Айсултан Назарбаев заявил в социальной сети, что просит политического убежища в Великобритании из-за давления, которое на него оказывает семья.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище", - написал внук первого президента Казахстана на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

Он объяснил свой запрос об убежище тем, что на него оказывает давление семья.

Айсултан Назарбаев также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.

