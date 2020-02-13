Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии
11:05 13.02.2020 Источник: Интерфакс
Внук первого президента Казахстана, елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева - Айсултан Назарбаев заявил в социальной сети, что просит политического убежища в Великобритании из-за давления, которое на него оказывает семья.
"Я прошу в Великобритании политическое убежище", - написал внук первого президента Казахстана на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.
Он объяснил свой запрос об убежище тем, что на него оказывает давление семья.
Айсултан Назарбаев также сообщил, что располагает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".
29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.
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