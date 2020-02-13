0
0
44
НОВОСТИ

Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ

11:20 13.02.2020 Источник: Интерфакс

Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали 55 военных сирийских правительственных сил в Идлибе, сообщило в четверг турецкое издание "Сабах" со ссылкой на минобороны Турции.

"Согласно последней информации, полученной от наших источников в Идлибе, 55 военных режима были нейтрализованы сегодня (в среду - ИФ)", - говорится в заявлении минобороны.

Как отмечает издание, турецкие власти используют термин "нейтрализация", когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убит.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 13.02.2020
Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
0
16
09:00 13.02.2020
Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африки - Пентагон
0
50
22:35 12.02.2020
Американские солдаты застрелили 14-летнего мальчика в Сирии - Минобороны РФ
0
99
21:30 12.02.2020
Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
0
99
19:35 12.02.2020
Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
0
107
18:17 12.02.2020
Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
0
100
16:32 12.02.2020
В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
0
130
12:05 12.02.2020
Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
0
116
11:05 12.02.2020
Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ
0
118
11:00 12.02.2020
США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая
0
123

Возврат к списку