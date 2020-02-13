Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ

11:20 Источник: Интерфакс

Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали 55 военных сирийских правительственных сил в Идлибе, сообщило в четверг турецкое издание "Сабах" со ссылкой на минобороны Турции.

"Согласно последней информации, полученной от наших источников в Идлибе, 55 военных режима были нейтрализованы сегодня (в среду - ИФ)", - говорится в заявлении минобороны.

Как отмечает издание, турецкие власти используют термин "нейтрализация", когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убит.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по утверждениям Анкары, осуществляет сирийская армия.