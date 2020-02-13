Филат заявил, что Плахотнюк предлагал ему оклеветать Додона - ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии, предлагал находившемуся в тюрьме экс-премьеру Владимиру Филату оклеветать президента Игоря Додона. Об этом сам Филат заявил в четверг в эфире местного телеканала "Журнал-ТВ".

"Плахотнюк присылал эмиссара, который просил об услуге. Он дал мне понять, что я должен написать донос на Додона", - сказал Филат. По его словам, он отказался, так как сам попал в тюрьму из-за подобного доноса, который написал на него бизнесмен Илан Шор. "Я сам был бенефициаром таких доносов", - сказал Филат.

Он также добавил по поводу визита эмиссара Плахотнюка: "Неслучайно ко мне приходил тот человек, а потом вышел Шор с той сумкой". Бывший премьер имел в виду выступление Шора по телевидению, в котором тот, потрясая пустой сумкой, намекал, что передавал ее с деньгами Додону. При этом Филат отказался назвать имя человека, которого посылал к нему в тюрьму олигарх.

Филат был арестован в 2015 году после разразившегося коррупционного скандала, связанного с выводом из банковской системы Молдавии около 1 млрд евро, что составляло более 20% ВВП страны.