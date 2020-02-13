В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу "Сети"
14:32 13.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу «Сети» /деятельность организации запрещена в РФ/, — сказал на брифинге пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», обратили ли внимание в Кремле на письмо ученых в поддержку фигурантов дела «Сети», пресс-секретарь ответил: «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации».
Отвечая на вопрос, поручал ли президент провести проверку после заявлений о пытках, Дмитрий Песков ответил, что Владимир Путин инициировал необходимые проверки. «В целом, были поручения президента о проверке этого дела. В том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента… Президента просили проверить, и он инициировал проверки законности», — сказал он.
В понедельник в Пензе семеро подсудимых по делу «Сети» были приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режима.
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