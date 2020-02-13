Около 15 тысяч россиян уже обратились за ипотечными каникулами

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 15 тысяч россиян уже обратились за предоставлением ипотечных каникул с начала запуска такой меры поддержки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"В прошлом году, вы знаете, был введен механизм ипотечных каникул. Мы видим, что пока им воспользовалось не так много людей. По нашим оценкам, около 15 тысяч человек обратились за "каникулами", 8 тысяч воспользовались ими, часть заявок еще рассматривается банками. По 4 тысячам заявок получили (граждане) отказ, поскольку эти заявки не соответствовали тем условиям, которые определены для того, чтобы эти каникулы были официальными", - сказала она.