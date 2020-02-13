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Путин поддержал проведение голосования о поправках в Конституцию РФ в будний день

16:32 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование по поправкам в конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

"Мы договаривались, что это должно быть сделано в рабочий день, объявив его выходным. Это правильно, но только с тем, - обращу на это особое внимание правительства - чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних", - сказал глава государства.

Путин также согласился с предложением прописать в Конституции РФ обязательство об индексации заработных плат. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, комментируя соответствующее предложение, которое озвучил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Глава ФНПР отметил, что " это действительно волнует миллионы граждан РФ". Он предложил, чтобы в основном законе страны было прописано, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом".

"Справедливо, я согласен", - ответил Путин.

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