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Кассационный суд рассмотрит приговор по делу активиста Константина Котова

19:05 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта рассмотрит жалобы гособвинения и защитников активиста Константина Котова, осужденного за нарушения правил проведения митинга. Генпрокуратура просит снизить с четырех лет до одного года наказание активисту, а адвокаты Котова просят приговор отменить и освободить его от отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил один из защитников Котова Алексей Липцер.

"Рассмотрение наших кассационных жалоб и кассационного представления Генеральной прокуратуры назначено на 2 марта, в 11:00 мск", - сказал адвокат.

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