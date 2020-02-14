Совет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за скандала с Полански

11:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии "Сезар", в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански.

Решение номинировать "Офицера и шпиона" на "Сезар" раскритиковали феминистские организации, кинокритики и министр Франции по делам равенства.

В выпущенном в четверг заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.

Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.

В 1977 году Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило до 50 лет тюрьмы. В 1978 году Полански заключил сделку с правосудием, признав себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней. После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что сделка будет отменена. С тех пор дело в отношении режиссера не закрыто, а за последние годы его обвинили в домогательствах еще несколько женщин. Русская служба Би-би-си

