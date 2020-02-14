США "бросили" Киев в 2014 году - Турчинов

12:05 Источник: Газета.Ru

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе своей речи в американском Портленде, обвинил США в том, что они «бросили» Киев в 2014 году. Об этом сообщает портал glavcom.ua.

По его словам, в рамках Будапештского меморандума Украина обменяла собственный ядерный арсенал на «бумагу,» которая, как стало известно позже, «ничего не стоит».

Как заверяет Турчинов, Вашингтон пообещал поддержку только на дипломатическом уровне, а также говорил Киеву о «любви и уважении», хотя Украина обращалась к США за военной помощью, которую не получала.

Он упомянул, что военное сотрудничество между странами, началось только после того, как президентом США избрали Дональда Трампа, давшим согласие на отправку Украине противотанковых ракет.

Турчинов также утверждает, что США считают меморандум, заключенный в Будапеште, исключительно политической декларацией, которая не несет каких-либо обязательств. Газета.Ru