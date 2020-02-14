Президент Молдавии предложил заморозить зарплаты руководству страны и сократить депутатов
16:12 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон предлагает заморозить, а в некоторых случаях и снизить зарплаты главы государства, членов правительства и депутатов. Об этом он заявил в еженедельном послании "Президент отвечает", размещенном в пятницу в социальных сетях, комментируя предложение поддерживающей его Партии социалистов отказаться от повышения окладов депутатам.
"Повышение с 1 января зарплат депутатам - результат спекуляций по предложению одного депутата Демократической партии. Я сразу же приветствовал предложение сократить депутатские зарплаты и знаю, что социалисты уже выдвинули законодательную инициативу", - сказал Додон. Он выразил уверенность в том, что правительство поддержит эту инициативу, отметив, что в ближайшее время намерен выдвинуть инициативу о зарплатах высшего руководства страны.
"Хочу выступить с инициативой заморозить рост зарплат президента, премьер-министра, министров, депутатов, судей и прокуроров - самых больших начальников. Их зарплаты должны зависеть от доходов населения", - отметил Додон.
Он также считает, что число депутатов в парламенте можно было бы сократить. "Я считаю, что число депутатов нужно сократить минимум на треть, это можно сделать с помощью изменения конституции. Я обещаю, что сразу после президентских выборов мы предложим концептуальные поправки в конституцию, которые будут касаться и изменения количества депутатов", - пояснил президент. Сейчас в парламенте 101 депутат.
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