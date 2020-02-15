Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загруженность скоростных автотрасс в Китае с даты официального завершения 9 февраля общенациональных выходных из-за вспышки нового коронавируса упала в годовом исчислении на 78%. Об этом сообщил в субботу заместитель министра транспорта КНР Лю Сяомин.

"Поток на скоростных магистралях по всей стране с этой даты по настоящий момент превысил 5,99 млн транспортных средств. Как правило, [ежедневно] он не превышает и четверти от обычного показателя", - рассказал он на пресс- конференции.

По словам чиновника, подобная ситуация сохранится и в ближайшем будущем. Он уточнил, что, согласно прогнозам властей, загруженность дорог КНР в предстоящие недели сохранится на уровне 16-20% от привычной нормы.