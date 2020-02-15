Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс
11:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Загруженность скоростных автотрасс в Китае с даты официального завершения 9 февраля общенациональных выходных из-за вспышки нового коронавируса упала в годовом исчислении на 78%. Об этом сообщил в субботу заместитель министра транспорта КНР Лю Сяомин.
"Поток на скоростных магистралях по всей стране с этой даты по настоящий момент превысил 5,99 млн транспортных средств. Как правило, [ежедневно] он не превышает и четверти от обычного показателя", - рассказал он на пресс- конференции.
По словам чиновника, подобная ситуация сохранится и в ближайшем будущем. Он уточнил, что, согласно прогнозам властей, загруженность дорог КНР в предстоящие недели сохранится на уровне 16-20% от привычной нормы.
НОВОСТИ
- 12:15 15.02.2020
- Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
- 11:15 15.02.2020
- Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
- 10:45 15.02.2020
- До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
- 10:15 15.02.2020
- Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
- 09:50 15.02.2020
- Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
- 09:40 15.02.2020
- Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп
- 09:30 15.02.2020
- Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
- 01:02 15.02.2020
- 15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!
- 20:09 14.02.2020
- ДНР: Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться...
- 18:57 14.02.2020
- Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать