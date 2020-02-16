Протоиерей Димитрий Смирнов: У нас женщины сами не понимают, что такое брак...

09:35 Источник: Интерфакс

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".