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Cлова Смирнова о гражданских женах в РПЦ назвали неудачным троллингом

09:05 17.02.2020 Источник: Lenta.ru

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Это троллинг. Неудачный», — высказался он.

Легойда добавил, что считает недопустимыми слова Смирнова, «тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. Извиняться за свои слова Смирнов отказался.

Позднее заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) признал слова протоиерея оскорбительными.  Lenta.Ru

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