Мишустин намерен ездить по стране

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах регулярно ездить в регионы РФ. Он также поручил своим заместителям как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - обратился председатель правительства к вице- премьерам. Он поручил заместителям главы кабинета министров и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". "Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным", - отметил Мишустин.

Премьер-министр поручил членам правительства "самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Мишустин потребовал "подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов".