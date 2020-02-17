Мишустин намерен ездить по стране
10:32 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах регулярно ездить в регионы РФ. Он также поручил своим заместителям как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные.
"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - обратился председатель правительства к вице- премьерам. Он поручил заместителям главы кабинета министров и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". "Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным", - отметил Мишустин.
Премьер-министр поручил членам правительства "самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Мишустин потребовал "подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов".
Новости
- 11:32 17.02.2020
- Ливия теряет $60 млн в день из-за нефтяного эмбарго - Боррель
- 11:20 17.02.2020
- Патрушев проведет в Катаре консультации по безопасности
- 11:05 17.02.2020
- Военные США проведут инспекцию в Белоруссии
- 11:00 17.02.2020
- Япония пока не подтвердила визит Абэ 9 мая в Москву - МИД РФ
- 10:20 17.02.2020
- Facebook регистрирует все больше попыток повлиять на выборы не из-за рубежа, а внутри стран - Цукерберг
- 10:05 17.02.2020
- Павленский арестован во Франции из-за публикации интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа
- 10:00 17.02.2020
- Число жертв коронавируса в КНР достигло 1770
- 09:32 17.02.2020
- The Times "обнаружила" российских разведчиков у берегов Ирландии
- 09:20 17.02.2020
- Судья КС РФ заявил, что Россия не должна считаться правопреемником СССР
- 09:05 17.02.2020
- Cлова Смирнова о гражданских женах в РПЦ назвали неудачным троллингом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать