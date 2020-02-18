Ни одной установки ЗРК "Бук-М1" в районе крушения рейса MH17 не было - документ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крушение малайзийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник платформой для независимых журналистов Bonanza Media ("Бонанза медиа").

Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", - отметил в беседе с корр. ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. "Эту информацию мы не видели ранее, - обратил внимание он. - И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17".