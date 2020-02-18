Итоги голосования по поправкам к Конституции могут не признать - СМИ
09:00 18.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
При этом источники “Ъ” заявляют, что пока в администрации президента нет планов установить какую-либо ответственность за возможные фальсификации при голосовании: там полагают, что их не будет, поскольку нет сторон, заинтересованных в фальсификации.
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников сказал “Ъ”, что вопрос об ответственности за возможные фальсификации еще будет обсуждаться с Центризбиркомом.
НОВОСТИ
- 09:05 18.02.2020
- Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу сайта "Миротворец"
- 08:50 18.02.2020
- Положение о всеобщем голосовании внесут в Конституцию - Клишас
- 08:20 18.02.2020
- В Ухане от нового коронавируса умер директор больницы
- 07:50 18.02.2020
- МИД Украины: Мы планируем до следующей встречи в нормандском формате провести большой обмен пленными
- 07:40 18.02.2020
- Подавляющее число россиян высказались за дружбу и партнерство с Западом - опрос
- 07:30 18.02.2020
- Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов
- 07:25 18.02.2020
- Власти Китая сообщили, когда ситуация с "Уханьской пневмонией" может стабилизироваться
- 07:20 18.02.2020
- Россия не будет отменять для украинцев въезд в страну по внутренним паспортам
- 07:10 18.02.2020
- Госдума может ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги - СМИ
- 07:00 18.02.2020
- Ни одной установки ЗРК "Бук-М1" в районе крушения рейса MH17 не было - документ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать