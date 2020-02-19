Две новые линии метро построят в Москве к 2028 году
08:40 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена завершится в Москве к 2028 году. К этому времени горожане получат около 20 новых станций в разных районах столицы, где исторически никогда не было метро, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.
"В 2024-2025 годах планируют ввести в эксплуатацию первый участок еще одной новой ветки метро - Рублево- Архангельской. На нем расположатся станции с рабочими названиями "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино". Еще три станции ("Троице-Лыково", "Рублево- Архангельское" и "Ильинская") должны появиться к 2028 году", - сообщается на сайте.
Там отмечается, что строительство ветки начнется в этом году. Также в 2020 году строители приступят к возведению первого участка Бирюлевской линии. С 1970-х годов жители Бирюлева ждут метро, 20 лет назад линию внесли в генплан, но строить не начали.
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