Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
13:05 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей. Поправки, авторами которых стали единороссы и глава профильного думского комитета Тамара Плетнева (КПРФ), были предложены ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.
Кроме того, поправки сокращают срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Одновременно с месяца до 10 дней сократится срок оказания услуги по направлению капитала на те или иные цели (срок выдачи средств).
Одна из поправок распространяет право на получение капитала на первого ребенка и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года и позже. Размер выплаты одиноким отцам - усыновителям второго и последующих детей будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей.
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