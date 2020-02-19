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Путин рассказал, что его зарплата - не самая большая в стране

15:00 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата главы государства - не самая большая в стране. После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт- Петербурга Анатолию Собчаку российский лидер подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента.

Одна женщина обратилась к нему с вопросом о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. "Думаю, что очень трудно", - согласился Путин.

Собеседница президента предположила, что зарплата Путина больше этой суммы. "Не только у меня, ответил президент. - Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата".

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