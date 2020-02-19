Сбежавшую из-под карантина в Петербурге пациентку будут разыскивать приставы с полицией
17:40 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жительницу Петербурга Анну Рыбакову, которая сбежала из больницы после возвращения из Китая, будут разыскивать приставы с привлечением полиции, чтобы принудительно изолировать. Об этом журналистам в среду сообщила представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елена Губарева после заседания в Невском районном суде, который постановил принудительно поместить девушку под медицинское наблюдение.
Сама Рыбакова в суд не явилась, несмотря на то, что о суде ее уведомили должным образом. Заседание проходило в закрытом режиме, судья Светлана Петий огласила только резолютивную часть решения.
"Исполнение решения будет возложено на судебных приставов, соответственно, мы незамедлительно будем обращаться к ним с исполнительным листом. В соответствии с их полномочиями они будут осуществлять розыск с привлечением полиции", - сказала Губарева.
Она также отметила, что девушка будет принудительно помещена в больницу сроком до 24 февраля 2020 года при двукратном получении отрицательного анализа на коронавирус. В Невский районный суд в начале текущей недели поступил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о принудительном обследовании пациентки Анны Рыбаковой, в начале февраля вернувшейся из Китая.
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