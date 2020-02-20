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Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на показания, что РФ не взламывала демократов - адвокат

09:32 20.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю Wikileaks помилование в обмен на отрицание роли России в публикации переписки национального комитета Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года.

По версии защиты, это предложение от Трампа передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, известный своей пророссийской позицией по многим вопросам.

В Белом доме назвали эту информацию ложной и полностью сфабрикованной.

Россия отрицает причастность к публикации переписки, но в 2018 году нескольким сотрудникам российской разведки в США были предъявлены обвинения.  Русская служба Би-би-си

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