Интерпол отказался сотрудничать с РФ по выдаче экс-министра обороны Украины - адвокат

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась сотрудничать с Россией в вопросе выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в РФ в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Второго Западного окружного суда Москвы, где слушается дело в отношении экс-министра.

"Генеральный секретариат Интерпола проинформировал российскую сторону о том, что этой организации запрещено вмешиваться в какие-либо конфликты политического, военного или религиозного характера. В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам - членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", - сказал адвокат Гриценко Дмитрий Динзе.