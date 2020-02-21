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Для оказания давления на РФ и КНР венесуэльская оппозиция хочет создать международные комиссии

18:15 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэльская оппозиция планирует создать международные комиссии, целью которых будет оказание давления на Россию и Китай, чтобы изменить их позицию относительно внутриполитического кризиса в Боливарианской Республике. Об этом в пятницу сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Мы собираемся создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и обратиться к таким странам, как Россия и Китай, которые сегодня могут влиять на режим [президента Николаса Мадуро] и способствовать восстановлению демократии в Венесуэле", - написал он в своем "Твиттере".

Оппозиционер добавил, что собирается сделать в пятницу важные объявления. "Я прошу венесуэльцев, как внутри страны, так и за ее пределами, помочь нам распространить послание, которое мы собираемся озвучить. Внимательно следите за сегодняшними объявлениями", - отметил он.

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