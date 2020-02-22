0
0
106
НОВОСТИ

Правительство поддержало законопроект о выходном на диспансеризацию для граждан старше 40 лет

19:00 22.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство одобрило законопроект о выходном на диспансеризацию для граждан старше 40 лет. Речь идет о поправках в Трудовой кодекс. Согласно предложенным изменениям, всем работникам старше 40 лет ежегодно должен быть гарантирован еще один выходной вместо рабочего дня для прохождения полноценного медосмотра. При этом должность и средний заработок, говорится в законопроекте, должны оставаться неизменными. Эти меры, считают авторы инициативы, позволят увеличить доступность диспансеризации и увеличить трудовой стаж россиян. Кроме того, они предполагают, что работники смогут выявлять заболевания на ранней стадии – а значит, и повысится качество жизни. Пока что законопроект не внесен в Госдуму.

В то же время ряд экспертов полагают, что один дополнительный выходной недостаточен для того, чтобы пройти диспансеризацию. Об этом же говорил и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко: по его мнению, в зависимости от разных причин медобследование может занять неделю или даже больший срок.

Согласно нацпроекту «Здравоохранение», власти хотят добиться, чтобы к 2024 году медосмотры ежегодно проходили не менее 70% россиян.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 22.02.2020
Логинов заявил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок
0
61
18:30 22.02.2020
Турция будет действовать в Сирии более решительно - Эрдоган
0
164
18:00 22.02.2020
Зеленский пообещал наказать всех причастных к организации массовых беспорядков в Новых Санжарах
0
194
17:30 22.02.2020
Пентагон собирается занять атакующую позицию в киберсфере
0
238
17:00 22.02.2020
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
0
285
16:00 22.02.2020
Twitter приостановит работу 70 аккаунтов, связанных с президентской кампанией Блумберга
0
330
15:00 22.02.2020
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса
0
439
14:00 22.02.2020
Посольство РФ потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов
0
501
13:00 22.02.2020
Представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено - исследование
0
584
12:30 22.02.2020
HBO снимет новый эпизод сериала "Друзья"
0
539

Возврат к списку