Правительство поддержало законопроект о выходном на диспансеризацию для граждан старше 40 лет
19:00 22.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство одобрило законопроект о выходном на диспансеризацию для граждан старше 40 лет. Речь идет о поправках в Трудовой кодекс. Согласно предложенным изменениям, всем работникам старше 40 лет ежегодно должен быть гарантирован еще один выходной вместо рабочего дня для прохождения полноценного медосмотра. При этом должность и средний заработок, говорится в законопроекте, должны оставаться неизменными. Эти меры, считают авторы инициативы, позволят увеличить доступность диспансеризации и увеличить трудовой стаж россиян. Кроме того, они предполагают, что работники смогут выявлять заболевания на ранней стадии – а значит, и повысится качество жизни. Пока что законопроект не внесен в Госдуму.
В то же время ряд экспертов полагают, что один дополнительный выходной недостаточен для того, чтобы пройти диспансеризацию. Об этом же говорил и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко: по его мнению, в зависимости от разных причин медобследование может занять неделю или даже больший срок.
Согласно нацпроекту «Здравоохранение», власти хотят добиться, чтобы к 2024 году медосмотры ежегодно проходили не менее 70% россиян. Эхо Москвы
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