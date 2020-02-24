Более половины американцев считают, что Трамп сохранит пост президента США - опрос
08:35 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% американцев полагают, что Дональд Трамп будет в ноябре нынешнего года переизбран на пост президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, который провели телеканал Си-би-эс и исследовательская служба YouGov ("Ю-гав").
По их данным, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп "определенно" или "вероятно" одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что нынешний президент останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны.
НОВОСТИ
- 09:00 24.02.2020
- Американские ученые выяснили причину рекордно теплой зимы
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
- 08:50 24.02.2020
- Руководитель Гидрометцентра РФ: Нынешняя зима войдет в историю
- 08:45 24.02.2020
- В Турции произошло еще одно землетрясение
- 08:40 24.02.2020
- Нефть марки Brent подешевела до $56,87 за баррель
- 20:10 23.02.2020
- Если бы Россия и Украина поладили, было бы замечательно для всего мира -Трамп
- 18:15 23.02.2020
- Трамп готов лично подписать соглашение с талибами
- 16:50 23.02.2020
- Все рода войск получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
- 16:30 23.02.2020
- В Венеции досрочно завершили карнавал и закрывают школы из-за коронавируса
- 15:30 23.02.2020
- В итальянской Ломбардии закрывают все учебные заведения из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать