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Более половины американцев считают, что Трамп сохранит пост президента США - опрос

08:35 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% американцев полагают, что Дональд Трамп будет в ноябре нынешнего года переизбран на пост президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, который провели телеканал Си-би-эс и исследовательская служба YouGov ("Ю-гав").

По их данным, 65% зарегистрированных американских избирателей говорят, что Трамп "определенно" или "вероятно" одержит победу на ноябрьских выборах, при этом 35% считают, что он "вряд ли" или "определенно не" выиграет. Более 90% сторонников Республиканской партии уверены, что нынешний президент останется на своем посту на второй срок, более трети демократов с этим согласны.

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