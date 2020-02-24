Руководитель Гидрометцентра РФ: Нынешняя зима войдет в историю

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений, и такой рекорд будет сложно побить последующим зимам, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет.

"В Москве это будет самая теплая зима. Никаких сомнений. Температура весь сезон была экстремально высокой. Думаю, что ближайшие годы этот рекорд будет невозможно побить, и нынешняя зима войдет в историю", - сообщил он ТАСС.

Облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник 24 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 3 градусов. Синоптики предупреждают, что ночью и с утра местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 731 мм ртутного столба.