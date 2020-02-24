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Власти ЕС готовы выделить 230 млн евро на борьбу с "Уханьской пневмонией"

12:00 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз решил выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе. "ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", - сказал он.

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