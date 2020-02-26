17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.

"Теннис - я говорю прощай", - заявила 32-летняя спортсменка.