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В день голосования по поправкам к Конституции Россия вспомнит о Ленине - Зюганов

12:05 27.02.2020 Источник: Интерфакс

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что, принимая участие в общероссийском голосовании по изменению Конституции 22 апреля, в день рождения Ленина, люди вспомнят достижения всех советских Конституций.

"Власть выбрала эту дату, это среда, посреди недели, Пасха наступит, Рамадан еще не начнется, а то, что этот день пришелся на день рождения Ленина, более того, на юбилей, 150-летие, собственно говоря, это не смущает", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в четверг.

Он выразил уверенность, что в этот день "страна обязательно вспомнит великие ленинские завоевания, ленинскую Конституцию, которая впервые в истории дала уникальные права трудящимся; затем были сталинская, брежневская конституции".

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