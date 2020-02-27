В день голосования по поправкам к Конституции Россия вспомнит о Ленине - Зюганов
12:05 27.02.2020 Источник: Интерфакс
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что, принимая участие в общероссийском голосовании по изменению Конституции 22 апреля, в день рождения Ленина, люди вспомнят достижения всех советских Конституций.
"Власть выбрала эту дату, это среда, посреди недели, Пасха наступит, Рамадан еще не начнется, а то, что этот день пришелся на день рождения Ленина, более того, на юбилей, 150-летие, собственно говоря, это не смущает", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в четверг.
Он выразил уверенность, что в этот день "страна обязательно вспомнит великие ленинские завоевания, ленинскую Конституцию, которая впервые в истории дала уникальные права трудящимся; затем были сталинская, брежневская конституции".
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