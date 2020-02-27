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Путин признался, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи

12:20 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает технический прогресс, однако предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Отвечая на вопрос о своем отношении к стремительному появлению новых разнообразных устройств, в том числе смартфонов, Путин подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно. "И не надо, - добавил он. - Мы не собираемся этого делать". В ответ на вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт для главы государства, Путин заметил: "Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто".

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит не часто. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", - пояснил президент.

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