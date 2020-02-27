Крашенинников сообщил, что принятие поправок к Конституции даст право пересмотреть состав правительства

15:00 Источник: Интерфакс

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что юридически новые поправки к Конституции могут повлечь пересмотр состава кабинета министров.

"У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно", - сказал Крашенинников в четверг на заседании комитета. Таким образом он ответил на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова можно ли "в этой связи расценивать прозвучавшее как то, что спустя непродолжительный период после принятия поправок возможен пересмотр состава кабинета министров".

"После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже ... пойдет на процедуру утверждения через Думу", - сказал Крашенинников. По его словам, прокуроры субъектов РФ будут проходить процедуру консультаций в Совете Федерации "и так далее".