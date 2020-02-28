В Белоруссии зафиксирован первый случая заражения коронавирусом
09:00 28.02.2020 Источник: Lenta.ru
Первый случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Белоруссии. Как сообщается на сайте Минздрава страны, инфекция обнаружена у иранского студента.
В ведомстве уточнили, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Южной Корее, Иране и Италии власти Белоруссии приняли решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из перечисленных стран. «При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», — добавили в Минздраве.
Сейчас пациент и контактировавшие с ним лица помещены в специальные боксы в Минской инфекционной больнице, студент чувствует себя удовлетворительно.
Белорусские власти проводят санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса. Lenta.Ru
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