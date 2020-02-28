Турецких военных вне наблюдательных постов в Идлибе быть не должно, отмечено на Совбезе РФ
17:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие военные в сирийской провинции Идлиб за пределами наблюдательных постов находиться не должны. Это было отмечено в ходе заседания Совета безопасности России, которое провел в пятницу президент РФ Владимир Путин.
Участники совещания подчеркнули, что "обращает на себя внимание и другое обстоятельство: турецкие военные в идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находиться не должны", рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что "по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов". Однако "выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - отметил пресс-секретарь главы государства.
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