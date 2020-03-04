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МКБ включен в число сильнейших банковских брендов мира

13:31 04.03.2020

Московский кредитный банк (МКБ) впервые включен в список сильнейших банковских брендов мира, составлены международной консалтинговой компанией Brand Finance. Она измеряет индекс силы бренда (BSI), а также оценивает относительную силу бренда на основе маркетинговых инвестиций, осведомленности, предпочтений и удовлетворенности персонала, корпоративной репутации. Сила бренда является решающим фактором ценности бренда. Всего в исследование значатся 8 банков из РФ.

«Как показывают результаты рейтинга помимо финансовых показателей и, несмотря на бурное развитие технологий, потребители всего мира выбирают банк не только как часть своей ежедневной инфраструктуры, но и как партнера и помощника, - отмечает вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского кредитного банка Виктория Пойгина. - А значит - сила бренда также влияет на решение о сотрудничестве с банком, как и другие составляющие, например, ценовые. Для нашего банка огромная честь оказаться впервые в числе мировых банковских брендов».

МКБ значится в ведущих международных финансовых рейтингах, таких как Forbes Global, Global Finance, Euromoney, кроме того, в 2019 году Московский кредитный банк стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000, включающим крупнейшие публичные компании мира.

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