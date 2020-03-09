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Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка

10:02 09.03.2020

Победители финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по искусственному интеллекту для школьников разделили призовой фонд в 2,6 млн руб. и получат льготы при поступлении в вузы. В финале Олимпиаде участвовали   100 человек из более чем двух десятков регионов России, всего конкурс на место составлял 36 человек. Проявивших себя участников состязаний пригласят на стажировку в компании экосистемы Сбербанка.
Участники Олимпиады Кружкового движения НТИ по искусственному интеллекту для школьников решали задачу по созданию алгоритма для рекомендательной системы, которая может помочь клиентам Сбербанка интересно и познавательно проводить выходные. Банк и компании его экосистемы могут предложить клиентам различные сервисы и продукты в развлекательной категории (в частности, кино, театр, выставки, спортивные мероприятия), но школьникам нужно было выбрать что-то, что максимально релевантно стандартным запросам клиента. «Искусственный интеллект — уже неотъемлемая часть нашей жизни, а в будущем, уверен, без него не будет обходиться ни один процесс, - уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Важно, что современные школьники, в том числе и благодаря Сбербанку, уже знакомы с ИИ и учатся использовать его возможности. Такие мероприятия, как эта олимпиада, стимулируют их интерес и дают шанс самым способным школьникам продолжить свое развитие в этом направлении».
Олимпиада по искусственному интеллекту для школьников — проект Академии искусственного интеллекта, платформы НТИ и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В соревновании по искусственному интеллекту приняли участие более 3 700 школьников, в финал прошли 100 из них. В разработке задачи для участников олимпиады участвовали эксперты Сбербанка, академии и сотрудники Data Souls. Олимпиада имеет статус состязания Российского Совета олимпиад школьников и позволяет победителям получать преимущества при поступлении в вузы.
В тройку победителей вошли:  
I место — Герман Бейгер (Абакан), Тихон Маврин (Великий Новгород);
II место — Борис Козак (Санкт-Петербург), Михаил Яснов (Санкт-Петербург);
III место — Владислав Бермишев (Балашиха), Игорь Павлов (Мытищи).
Общий призовой фонд олимпиады составил 2,6 млн руб., за первое место каждый участник команды получил сертификат на образование номиналом 500 000 руб. и ноутбук; за 2-е место —сертификат на 300 000 руб. и смартфон; за 3-е место— сертификат на 200 000 руб. и планшет; за 4-е и 5-е места — сертификаты на 150 000 руб. Кроме того, финалисты и победители олимпиады получат приглашения на стажировку по направлению Data Science в компаниях экосистемы Сбербанка в Москве и Летнюю школу физтех-лицея.

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