Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
08:45 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25134, свидетельствуют данные этой площадки.
Отрицательная динамика охватила все без исключения "голубые фишки". На 10% подешевели акции китайского нефтяного гиганта Petrochina ("Петрочайна").
Обвалом котировок открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов.
За первые пятнадцать минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года.
Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 1,51% и выйдя на отметку 104,19-104,2 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.
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