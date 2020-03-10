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НОВОСТИ

Мэр Собянин открыл Центр гибкой электроники в Новой Москве

12:12 10.03.2020

В технологическом кампусе «ТехноСпарк» в Троицке открыт Российский центр гибкой электроники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, запуск подобного центра - важное событие для инновационной жизни не только столицы, но и всей России.
«ТехноСпарк» является одним из лучших технопарков России, и сегодня мы запускаем первую очередь Российского центра гибкой электроники. Но мы на этом не остановимся», - отметил градоначальник на церемонии открытия. По его данным, в ближайшее время будет обсуждаться перспектива создания второй очереди центра.
По мнению председателя правления ООО «УК «Роснано» Анатолия Чубайса, Российский центр гибкой электроники не будет конкурировать с китайскими производствами, а  займет свою нишу,  а если удастся договорится о строительстве второй очереди, РФ превратится в одного из мировых лидеров в этой сфере. «Это не просто действующее производство. Обслуживая его, и из него должны собирать десятки стартапов», - заявил Чубайс.
Центр займется производством промышленных партий тонкопленочных транзисторных матриц и важнейших компонентов для устройств, в которых применяются технологии гибкой электроники – например, «электронной бумаги», жидкокристаллических экранов, OLED-дисплеев, сенсоров различно типа, а также интегральных микросхем для радиочастотных меток и датчиков.

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