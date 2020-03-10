Мэр Собянин открыл Центр гибкой электроники в Новой Москве
12:12 10.03.2020
«ТехноСпарк» является одним из лучших технопарков России, и сегодня мы запускаем первую очередь Российского центра гибкой электроники. Но мы на этом не остановимся», - отметил градоначальник на церемонии открытия. По его данным, в ближайшее время будет обсуждаться перспектива создания второй очереди центра.
По мнению председателя правления ООО «УК «Роснано» Анатолия Чубайса, Российский центр гибкой электроники не будет конкурировать с китайскими производствами, а займет свою нишу, а если удастся договорится о строительстве второй очереди, РФ превратится в одного из мировых лидеров в этой сфере. «Это не просто действующее производство. Обслуживая его, и из него должны собирать десятки стартапов», - заявил Чубайс.
Центр займется производством промышленных партий тонкопленочных транзисторных матриц и важнейших компонентов для устройств, в которых применяются технологии гибкой электроники – например, «электронной бумаги», жидкокристаллических экранов, OLED-дисплеев, сенсоров различно типа, а также интегральных микросхем для радиочастотных меток и датчиков.
НОВОСТИ
- 12:35 10.03.2020
- Пятикратный обладатель премии "Эмми" Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
- 12:32 10.03.2020
- В Сингапуре выявили новые симптомы коронавируса
- 12:20 10.03.2020
- Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России
- 12:05 10.03.2020
- Поправками к конституции предложено закрепить, что дети - важнейший приоритет госполитики
- 12:00 10.03.2020
- 89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым
- 12:00 10.03.2020
- Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая
- 11:32 10.03.2020
- Потребители саудовской нефти запросили в апреле на 30-50% большие объемы - Bloomberg
- 11:25 10.03.2020
- МКБ начал запуск пользовательских сервисов после обновления автоматизированной банковской системы
- 11:20 10.03.2020
- Командующий войсками США в Европе отправлен на карантин
- 11:05 10.03.2020
- Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать