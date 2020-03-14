0
0
122
НОВОСТИ

Минпросвещения рекомендовало регионам РФ переходить на дистанционное обучение

13:00 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:55 14.03.2020
Путин подписал закон о поправках к Конституции
0
89
12:30 14.03.2020
Зеленский призвал украинцев, находящихся за границей, вернуться домой в ближайшие трое суток
0
217
12:15 14.03.2020
В подмосковных школах и детсадах вводится режим свободного посещения
0
222
12:00 14.03.2020
В Японии арестовали мужчину, который притворялся, что заражен коронавирусом
0
235
11:30 14.03.2020
Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
0
289
11:07 14.03.2020
Родителям в Москве разрешат не водить детей в школу из-за коронавируса
0
299
11:00 14.03.2020
Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин на 60 дней
0
339
10:30 14.03.2020
СФ утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в конституцию
0
312
10:00 14.03.2020
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении карьеры
0
348
09:30 14.03.2020
В Канаде посчитали, что РФ и Китай представляют "скрытую угрозу" для страны
0
420

Возврат к списку