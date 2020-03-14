Минпросвещения рекомендовало регионам РФ переходить на дистанционное обучение
13:00 14.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.
"В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.
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