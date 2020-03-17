УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса
16:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Норвегии.
"УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля", - говорится в сообщении.
Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.
Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
Российская команда сыграет в группе В, где также сыграют команды Дании, Финляндии и Бельгии.
НОВОСТИ
- 17:00 17.03.2020
- Минобрнауки в настоящий момент не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн
- 16:35 17.03.2020
- В Подмосковье на три недели закрывают школы
- 16:32 17.03.2020
- Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз
- 16:12 17.03.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 180 тысяч
- 15:32 17.03.2020
- Российские туристы во многих странах мира не могут вернуться домой
- 15:12 17.03.2020
- Несистемные оппозиционеры маргинализированы и не способны к объединению - Песков
- 15:00 17.03.2020
- Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ
- 14:32 17.03.2020
- Путин потребовал от правоохранителей бороться с необоснованным ростом цен на продукты
- 14:12 17.03.2020
- Глава Роспотребнадзора обязала ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах РФ
- 14:00 17.03.2020
- В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать