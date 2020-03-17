УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Норвегии.

"УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля", - говорится в сообщении.

Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В, где также сыграют команды Дании, Финляндии и Бельгии.