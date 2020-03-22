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Конгресс США включил ﻿﻿в программу помощи при пандемии выплату пособий по безработице

09:30 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы в Конгрессе США согласились включить предлагаемую демократами выплату расширенных пособий по безработице в рассматриваемый американскими законодателями крупный пакет мер по смягчению последствий распространения нового коронавируса на территории страны. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.

Данное решение стало серьезной уступкой демократам, которые рассматривали выплату пособий в качестве своей первоочередной цели на переговорах. "Демократы получили то, что они просили. Они все время говорили об удовлетворении нужд работников. Это поможет им, это поможет малому бизнесу. Они получили выплату пособий по безработице", - отметил Тьюн по итогам прошедших закрытых переговоров с демократами. Согласно законопроекту, на выплату пособий по безработице будет выделено 250 млрд долларов.

Демократы и некоторые республиканцы согласны с тем, что выплата расширенных пособий по безработице является необходимым шагом на фоне опасений о снижении уровня занятости в связи с последствиями распространения коронавируса. По данным банка Bank of America ("Бэнк оф Америка"), на следующей неделе Министерство труда США объявит, что уже примерно 3 млн жителей страны подали свои первые заявки на получение пособий. Это более чем в четыре раза превышает исторический максимум, установленный в 1982 году во время рецессии.

Тьюн также подчеркнул, что представители обеих партий "достигли соглашения по основным контурам" инициативы. По данным газеты "Хилл", демократы также запрашивали 750 млрд долларов на стабилизационные фонды штатов, но республиканцы отвергли данное предложение. В пятницу губернаторы- демократы штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания попросили у федерального правительства 100 млрд долларов чрезвычайного финансирования.

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