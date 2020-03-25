Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня - Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося 9 марта телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, однако просил обеспечить, чтобы цена на нее не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

Как отмечает издание, эта беседа стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике - по мнению аналитиков, сохранение цены на нефть на уровне $20-30 за баррель может разорить примерно половину производителей сланцевой нефти. В сообщении пресс-службы Белого дома по итогам разговора подчеркивалось, что стороны "обсудили мировые энергетические рынки и другие важные региональные и двусторонние вопросы".

О подробностях беседы Politico рассказал бывший чиновник американской администрации. "Поддерживайте [цены] низкими, но приемлемыми [для того, чтобы американские нефтяники могли продолжать свою деятельность]", - описал он смысл слов президента. "Разговор не был трудным. Это было что-то вроде: "Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе", - продолжил бывший представитель администрации. Он также отметил, что дальнейшее падение цен более чем на 25% застало власти США врасплох.