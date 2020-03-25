Волгоградские студенты-волонтеры помогут в борьбе с коронавирусом
09:33 25.03.2020 Источник: НГ-Online
Волонтеры из числа студентов Волгоградского госуниверситета (ВолГУ) примут участие в реализации мер по противодействию коронавирусной инфекции в регионе. Ожидается, что молодые люди, прежде всего, помогут работе колл-центра по оказанию психологической помощи. Наряду с этим, по словам директора волонтерского центра ВолГУ «Прорыв» Павла Переходова, также прорабатываются механизмы оказания бесконтактной помощи нуждающимся жителям области.
«Сегодня обстановка в стране кардинально изменилась, эпидемия коронавируса потребовала большого числа социальных волонтеров, - прокомментировала ситуацию и.о. ректора ВолГУ Алла Калинина. - Конечно, эту задачу в первую очередь должны решать волонтеры, подготовленные из числа студентов-медиков. Однако и студенты ВолГУ не остаются в стороне. Для наших студентов психологов, социологов и социальных работников помощь населению – часть профессиональной подготовки. И сегодня мы обсуждаем вопрос о том, как адаптировать учебные планы этих направлений подготовки к новым условиям, как совместить с социальным волонтерством практики студентов».
По словам Аллы Калининой, «на днях глава правительства Михаил Мишустин призвал пожилых россиян перейти на домашний режим в условиях нарастающей эпидемии»: «Реализация этой задачи невозможна без привлечения социальных волонтеров, без оперативной разработки и апробации технологий бесконтактной помощи. Развитие событий в нашей стране и за рубежом показывает, что современному обществу придется регулярно сталкиваться с подобными экстремальными ситуациями. Думаю, что это следует учесть при модернизации образовательных программ высшей школы по социальным и медицинским наукам».
Андрей Серенко
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