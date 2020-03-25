В Госдуму внесен проект о заключении до 7 лет за нарушение карантина, приведшее к жертвам
11:20 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно- эпидемиологических правил внесен в Госдуму в среду, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.
За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до 3 лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до 5 лет, смерть двух и более лиц - до 7 лет.
"Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса", - приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова.
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