В Госдуму внесен проект о заключении до 7 лет за нарушение карантина, приведшее к жертвам

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно- эпидемиологических правил внесен в Госдуму в среду, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до 3 лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до 5 лет, смерть двух и более лиц - до 7 лет.

"Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса", - приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова.