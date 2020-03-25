Трансляция обращения Путина к гражданам в связи с коронавирусом состоится около 15:00 мск

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратится в среду к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил ТАСС, что телевизионная трансляция обращения президента состоится около 15:00 мск.

"Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что "такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального банка, Администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса". "Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", - уточнил Песков. "Ориентировочно в 15:00 мск", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее планировалось, что 25-26 марта Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. В среду он должен был вручить премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год. Также предполагалось, что глава государства проведет заседание Совета по культуре и искусству.

"Завтра мы все-таки планируем быть в Санкт-Петербурге, завтрашняя программа пройдет именно там", - сказал Песков. По его словам, на четверг намечается встреча президента с представителями предпринимательского сообщества, которая пройдет на фармацевтическом заводе "Северная звезда". Представитель Кремля добавил, что, как обычно, подобное общение пройдет "со свободной повесткой дня".

При этом Путин по-прежнему планирует в четверг принять участие в видеоконференции лидеров "Большой двадцатки" по проблеме коронавируса, подтвердил журналистам Песков. "У президента запланирована видеоконференция - виртуальный саммит "двадцатки", который пройдет по инициативе председательствующей в "двадцатке" страны - Саудовской Аравии", - отметил представитель Кремля.