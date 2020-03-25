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Генпрокуратура ДНР объявила в розыск экс-президента Украины Порошенко

18:00 25.03.2020 Источник: RNS

Генпрокуратура самопровозглашенной ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Его обвинили в организации теракта и объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявили в генпрокуратуре, украинские спецслужбы провели на территории самопровозглашенной республики ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений. Среди них Михаил Толстых (позывной «Гиви»), Арсен Павлов («Моторола») и другие. Отмечается, что ряд исполнителей из числа представителей украинских спецслужб установлен, некоторые из них задержаны и предстали перед судом в ожидании вынесения приговора.

«Также, установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко. Известно, что Порошенко П.А. утвердил, приведенный в исполнение спецслужбами, план по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова», — добавили в ведомстве.

Арсен Павлов в самом начале конфликта в Донбассе возглавил подразделение «Спарта» в ДНР. Он погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке. Произошедшее было квалифицировано как теракт.  RNS

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