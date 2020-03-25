В Подмосковье наладили выпуск бесшовных алюминиевых водосточных систем
18:05 25.03.2020
Завод в Подмосковье наладил промышленное производство бесшовных алюминиевых водосточных систем под брендом LINKOR. Производственная мощность предприятия составляет 3500 тонн желобов и труб в год. В настоящее время предприятие выпускает трубы диаметром 100 мм и желоба - 120 и 150 мм. Продукция предназначена для водоотвода со всех типов кровли зданий и сооружений.
Благодаря технологии производства желобов и труб методом прессования алюминия продукция LINKOR обладает целым рядом преимуществ. Отсутствие швов позволяет трубе не разрываться и не трескаться при перепадах температур и внутреннем образовании льда. Толщина стенок элементов водосточной системы в 1,2 мм позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг снега и льда на 1 погонный метр.
Также в отличии от водосточных систем из тонколистовой стали, все элементы системы LINKOR, в том числе торцы и срезы, окрашены и покрыты защитным декоративным полимерным слоем, что в совокупности с высокой коррозионной стойкостью алюминиевых сплавов обеспечивает срок службы более 50 лет. При этом стоимость водосточной системы российского производства в два раза ниже иностранных аналогов и сопоставима с аналогами из оцинкованной стали.
В настоящий момент интерес к алюминиевой продукции проявляют компании не только из России, но и Казахстана. Общий объем внутреннего рынка водосточных систем оценивается в 50 млн погонных метров в год.
«Впервые новые алюминиевые решения были применены при реконструкции объектов Трехгорной мануфактуры в Москве, - отметил руководитель сектора «Строительство» Алюминиевой ассоциации Дмитрий Рачков. - Высокое качество позволяет данной продукции конкурировать с аналогами из стали и пластика. Именно поэтому у бесшовных водосточных алюминиевых систем большой потенциал использования в сегменте строительства и ремонта промышленных сооружений, а также загородных и многоквартирных домов».
Василий Столбунов
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