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Врачи готовятся к "взрывному" развитию ситуации с распространением коронавируса

09:05 26.03.2020 Источник: РБК

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — сказал Малышев.  РБК

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